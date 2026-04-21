Proponen implementar peaje para ingresar a la GAM ante congestionamiento vial

Implementar un peaje para ingresar a la Gran Área Metropolitana (GAM) es una de las soluciones que proponen los expertos ante la grave congestión vial que se vive en el país. Situación que incluso catalogan como un problema de salud pública.



En un período de 10 años, la flota vehicular en Costa Rica aumentó en un 60%, pasando de 1,2 millones de automotores en 2013 a alcanzar los 1,9 millones en 2024. Y todo indica que para 2026 esta cifra podría superar los 2 millones de vehículos en circulación.



Actualmente, el 46% de la red vial nacional presenta saturación en horas pico, y los tiempos de desplazamiento se han deteriorado significativamente, alcanzando en promedio hasta 3,2 minutos de atraso por cada 100 metros recorridos en condiciones de congestión.



Los expertos llaman esto incluso una crisis de salud pública, pues la mortalidad en carretera ha aumentado significativamente. Esto se puede ligar directamente con el congestionamiento que se vive en las carreteras.



Esto refuerza la idea de que el problema de la congestión ya no es puntual, sino estructural y cada vez más extendido en el tiempo y en el espacio.



Sin embargo, no todo es negativo, pues el uso de tecnología podría ayudar a mejorar la gestión del tránsito y reducir parte de estos efectos.



Incluso se han planteado medidas más estructurales, como limitar el ingreso vehicular al casco central y la posible implementación de sistemas de peaje urbano.



En este contexto, el reto no solo es de infraestructura, sino de planificación urbana y cambio en el modelo de movilidad. De no tomarse medidas, el crecimiento del parque vehicular podría superar la capacidad real de las carreteras, agravando aún más la congestión en los próximos años.

