Programa de empleabilidad impulsará formación y acceso laboral en el Pacífico Central

Con el objetivo de fortalecer las oportunidades de inserción laboral y responder a las demandas actuales del mercado, se abrió la convocatoria para el Programa de Empleabilidad de la Región Pacífico Central.

La iniciativa brindará capacitación gratuita a personas jóvenes de Puntarenas interesadas en mejorar su perfil profesional y aumentar sus posibilidades de empleo.

El programa ofrecerá formación como Técnico Especialista en Administración Comercial, Servicio al Cliente y Ofimática con Inteligencia Artificial, áreas que figuran entre las más solicitadas por las empresas en distintos sectores productivos.

La capacitación tendrá una duración de cuatro meses y se desarrollará bajo una modalidad bimodal, combinando sesiones presenciales y virtuales, con inicio previsto para agosto de 2026.

La iniciativa está dirigida a personas en condición de desempleo que cuenten con bachillerato en educación media, disponibilidad horaria, equipo tecnológico y conectividad.

Podrán participar mujeres y personas con discapacidad entre los 17 y 35 años, así como hombres entre los 17 y 24 años, sujetos a la validación de requisitos.

Más allá de la formación técnica, el proyecto busca fortalecer competencias clave para el entorno laboral actual, como habilidades digitales, atención al cliente, organización administrativa y el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial.

El programa es promovido por el Banco de Recursos para la Empleabilidad, el Trabajo y el Emprendimiento (BRETE), ejecutado por el Instituto CARIAY y cuenta con el apoyo de la Cámara de Turismo y Comercio Sostenible del Pacífico Central (CATUCOSO).

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el próximo 10 de julio de 2026, ya que los cupos son limitados.



Para completar el proceso de inscripción, pueden ingresar al siguiente formulario: https://forms.gle/RiEHQMyPfAvDWtQB7



⁠También pueden solicitar más información a los teléfonos 8807-1515 y 2798-2244.

