Programa de donación de óvulos limitado por falta de donantes

El programa de donación de óvulos de la Unidad de Medicina Reproductiva de Baja Complejidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha hecho un llamado porque tiene muy pocas donantes.

Jerchell Barrantes, coordinador médico de la unidad, asegura que esto ocurre por la falta de sensibilización que existe entre la población sobre esta práctica médica. Actualmente, hay más mujeres que necesitan este procedimiento que las que están donando óvulos.

El proceso consiste en que las donantes--mujeres que tengan buena salud física, psíquica y sin enfermedades genéticas o de transmisión sexual--, donen sus óvulos a pacientes con problemas de infertilidad.

Las donantes deben cumplir con los siguientes requisitos: ser menores de 35 años -preferiblemente entre 20 y 29 años-, no padecer de obesidad, contar con un seguro social al día, haberse realizado un papanicolaou recientemente y con buenos resultados. La que cumpla con estas características será sometida a una serie de análisis.

"Ya cuando ingresa al programa nosotros nos encargamos de evaluarla a detalle. Descartamos que no tenga enfermedades genéticas hereditarias, que no tenga enfermedad metabólica, que no tenga enfermedad hormonal, que tenga buena reserva ovárica, que no tenga enfermedades psicológicas, y se descarta también enfermedades genéticas. Si efectivamente es una paciente que puede ser donante ingresa para una donación de óvulos", explicó el médico.