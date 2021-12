Profesores no podrán regresar a clases en 2022 si no están vacunados

Los educadores que no estén vacunados no podrán regresar a clases para el curso lectivo 2022. Así lo confirmó Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública (MEP), a Teletica.com.

De esta manera se estableció tras emitir la resolución #3150-2021, que plantea los lineamientos a seguir ante la obligatoriedad de las dosis anticovid.

"Se les comunica a las personas que deben tener ese esquema de vacunación a más tardar el 17 de febrero, que es cuando iniciamos el curso lectivo 2022", indicó la funcionaria.

Previamente, las personas deberán pasar por un proceso de sensibilización e instrucción de vacunarse; pero, en caso de no hacerlo, a partir de ese día se les abrirá un proceso disciplinario. Esto puede traer consecuencias: desde la suspensión del salario hasta el despido.

"Si la persona no tiene esas dosis, le damos una instrucción. Por medio de la jefatura inmediata, recibirán un oficio con la instrucción de comenzar o terminar el esquema de vacunación, según corresponda", añadió.

El curso lectivo 2021 finalizará en enero.

Si aun así no se vacuna, no podrá trabajar. Eso sí, el MEP deberá pagarle durante todo el proceso.



"En el primer momento, tendríamos que pagarle porque le afecta el principio de inocencia. Hay que investigar el caso, pero hay que darle el principio de inocencia. Una vez que se demostró que la persona no quiso vacunarse, ahí sí se suspende el salario y se hace cumplir la sanción que corresponde", explicó.

Díaz también insiste en que los funcionarios deben estar vacunados para el proceso de nombramientos, acenso, prórrogas, pago de recargos, asensos, entre otros.



Las personas tendrán la oportunidad de presentar algunas excepciones médicas y, en el caso de que la persona esté esperando su segunda dosis, sí podrá ir a trabajar.

La obligatoriedad rige desde el 15 de octubre anterior, ¿por qué el proceso de sensibilización no inició en ese momento?

"Esto ha sido parte del proceso de sensibilización, pero también hay que entender que cuando estamos hablando de 90.000 personas, no es lo mismo que una institución pequeña. El MEP tenía que preparar los lineamientos técnicos y jurídicos para lograr las sanciones respectivas. Igual no podíamos emitir un proceso de sensibilización hasta que no tuviésemos las bases de datos correctas para llevar a cabo ese proceso, el sistema informático no es tan fácil", respondió la vocera.

El ministerio todavía no tiene el dato actualizado de cuántos funcionarios faltan por inmunizarse. El corte más reciente indicaba que unas 5.000 personas aún no se habían aplicado las dosis anticovid.