Producción de Semana U costará ₡45 millones

La Universidad de Costa Rica (UCR) adjudicó un contrato por alrededor de ₡45 millones para la producción técnica de la Semana Universitaria 2026, un evento que cada año reúne conciertos y actividades culturales dentro del campus.



La organización del evento está a cargo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, pero la contratación del servicio se realizó mediante una licitación reducida en el sistema de compras públicas SICOP.



Inicialmente, el presupuesto estimado era de ₡50,2 millones; sin embargo, el proceso terminó adjudicándose por cerca de ₡45 millones (ver reacciones en el video adjunto de Telenoticias).



El contrato contempla toda la producción técnica de los conciertos: alquiler de tarima, estructura de techo, iluminación profesional, sistema de sonido, pantalla LED, vallas perimetrales, cabinas sanitarias, personal técnico y logística del evento.

También incluye el pago de los artistas que participarán en las actividades.

La programación prevé tres jornadas de conciertos, entre el 22 y el 24 de abril, con agrupaciones como Sonidero Barrio Fátima, Sol Magenta, La Tererema, Contracultura, Adiós Cometa, Flor de Doppler, Canina, Rialengo, Guadalupe Urbina, Queens Of Reggae, Mentados y Un Rojo.

El montaje de esta infraestructura está previsto desde el 20 de abril, dos días antes del inicio de los conciertos.

Sin embargo, el monto destinado a esta producción vuelve a abrir el debate sobre el uso de recursos dentro de la universidad pública, especialmente en momentos en que la rectoría encabezada por Carlos Araya enfrenta cuestionamientos por gastos en comidas pagadas con fondos de representación que superaron los ₡818 mil.

"La Federación de Estudiantes ha sido sumamente crítica frente a esto que ha estado ocurriendo y frente a las conversaciones que se han tenido a nivel político desde las acciones de la Rectoría; pero, indudablemente, la Semana Universitaria es una semana que debe conmemorarse anualmente desde las responsabilidades que tiene la Federación de Estudiantes.

"Es decir, es un evento que se espera que se organice de forma exitosa porque es una responsabilidad que la Federación de Estudiantes ha tenido históricamente durante los últimos años y, además, porque la Semana Universitaria tiene una importancia enorme a nivel cultural y artístico", indicó Mariel Rojas, presidenta de la FEUCR.



Y, además, existe un antecedente reciente. En 2025, la Universidad de Costa Rica utilizó ₡39 millones provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior, conocido como FEES, para financiar actividades de la Semana Universitaria de ese año. Así consta en la circular R-1381-2025 emitida por la Rectoría.

Pero los conciertos finalmente fueron cancelados, y la tarima que ya se había instalado tuvo que desmontarse apenas en el segundo día de actividades. Es decir, se pagó la producción del evento, pero los espectáculos no llegaron a realizarse.



Ahora, con una nueva contratación por ¢45 millones ya adjudicada para la Semana Universitaria 2026, la discusión vuelve a centrarse en la planificación del evento, el uso de recursos públicos y si esta vez la inversión sí se traducirá en las actividades previstas.