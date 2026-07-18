Primera mitad del año deja miles de litros de licor y millones de cigarros decomisados

Miles de unidades de bebidas ilegales continúan ingresando al territorio nacional, con Talamanca, en Limón, encabezando la lista de los mayores decomisos.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, entre el 1.° de enero y el 1.° de julio de 2026, la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública decomisaron 307.165 unidades de licor de contrabando en el territorio nacional.

Hay una reducción de decomisos de latas de cerveza, botellas y pachas; sin embargo, las incautaciones de cajas con licor aumentaron considerablemente, pasando de 41 cajas decomisadas durante el primer semestre de 2025 a 447 en este 2026.

El distrito de Bratsi, en Talamanca, concentra el mayor decomiso del año con 36.462 unidades, seguido por Bahía Ballena y Parrita. En cuanto a la cantidad de casos atendidos, San José lidera el país con el 31% del total nacional, seguido por Alajuela y Guanacaste. En total, las autoridades contabilizan 4.129 casos de incautación durante este año.

Los meses de marzo y mayo registraron la mayor cantidad de operativos relacionados con el decomiso de licor de contrabando.

En el caso de los cigarros, el reporte de las autoridades es que, en lo que va de este año, ya se contabilizan 28 millones de cigarros decomisados.

Las autoridades reiteran que el contrabando no solo representa pérdidas millonarias para el Estado, sino que también pone en riesgo la salud de los consumidores.

