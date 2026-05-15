Primera fase de la iluminación de La Sabana estará lista en agosto
El proyecto incluye mejoras en ciclovías, pasos peatonales, zonas deportivas y la construcción de cafetines.
Los trabajos del proyecto de iluminación del Parque Metropolitano La Sabana iniciaron este viernes y su primera fase terminará en agosto.
En esa etapa se colocarán 381 luminarias que serán instaladas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
"Hicimos todos los diseños lumínicos y vamos a hacer el montaje electromecánico: los postes y luminarias. La Compañía también se hará cargo del consumo y el mantenimiento", explicó Luis Fernando Andrés, vocero de la CNFL.
El proyecto contempla, además, trabajos de mantenimiento en zonas deportivas y recreativas, así como en ciclovías y pasos peatonales.
"Buscamos que toda la comunidad deportiva, recreativa y familiar pueda venir y sentirse seguros las 24 horas del día", agregó Donald Rojas, director del Instituto Costarricense del Deporte, administrador del parque.
Del proyecto, que tiene una inversión que supera los ₡2 mil millones, también participa la Municipalidad de San José. El alcalde capitalino Diego Miranda, explicó que también se construirán áreas sociales como cafetines.
"En el proyecto también incluimos todo el cableado para cámaras, para así darle completa seguridad a los visitantes", mencionó.