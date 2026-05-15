Primera fase de la iluminación de La Sabana estará lista en agosto

Los trabajos del proyecto de iluminación del Parque Metropolitano La Sabana iniciaron este viernes y su primera fase terminará en agosto.

En esa etapa se colocarán 381 luminarias que serán instaladas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

"Hicimos todos los diseños lumínicos y vamos a hacer el montaje electromecánico: los postes y luminarias. La Compañía también se hará cargo del consumo y el mantenimiento", explicó Luis Fernando Andrés, vocero de la CNFL.

El proyecto contempla, además, trabajos de mantenimiento en zonas deportivas y recreativas, así como en ciclovías y pasos peatonales.