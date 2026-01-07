Primer caso de influenza AH3N2 agrava colapso pediátrico en el Max Peralta

La confirmación del primer caso pediátrico de influenza AH3N2 en el Hospital Max Peralta, en Cartago, mantiene en alerta a las autoridades de salud debido al colapso que enfrenta el área de pediatría.

Se trata de un menor que, según informó la Municipalidad, no cuenta con aislamiento adecuado por la falta de equipos especializados y la saturación del servicio. La situación se complica aún más por el incremento de infecciones respiratorias, lo que ha disparado la demanda de camas y atención médica en un centro hospitalario que ya operaba al límite de su capacidad.

Padres de familia han manifestado su preocupación, mientras que la Municipalidad asegura haber recibido denuncias de familiares y usuarios sobre condiciones de hacinamiento. Entre ellas, el ingreso de pacientes indígenas junto a menores en espacios no diseñados para estadías prolongadas.

Los expertos advierten que estas condiciones aumentan el riesgo de contagio y complicaciones respiratorias, especialmente en niños, en un contexto marcado por la alta circulación de influenza y otros virus respiratorios.

Ante la emergencia, el gobierno local solicitó apoyo inmediato de hospitales del Gran Área Metropolitana e incluso del sector privado, con el fin de descongestionar el servicio pediátrico del Hospital Max Peralta.



