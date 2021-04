Presidentes de clubes descartan aumento a 14 equipos en Primera División

Pese a que la idea había tomado fuerza en los últimos días, este jueves los presidentes de los 12 clubes de la Primera División descartaron un aumento de cantidad de equipos.

La propuesta era pasar de 12 a 14 clubes, congelando el descenso del presente Torneo de Clausura 2021 luego de una apelación del Sporting FC. Además, la idea era subir dos clubes más de la Liga de Ascenso.

Sin embargo, la propuesta no tuvo la unanimidad de los votos de los representantes de los clubes, por lo que se descartó el cambio en la máxima categoría.

De esta forma el campeonato se disputará exactamente igual a como se venía jugando hasta el momento, es decir, el certamen tendrá un descendido y de ser necesario se jugará una liguilla como está estipulado para definirlo y solo subirá uno de la segunda división.

"El tema del no descenso es un tema reglamentariamente tenía que tener la unanimidad y ser aprobado por la Fedefútbol, porque se cambiaban las reglas de la competición.

"De hecho esto no se votó como tal, si no que iba a formar parte del aumento de clubes a 14 y al no darse una unanimidad esto no quedó aprobado", expresó el presidente de la Unafut, Julián Solano.

Eso sí, la idea de rebajar la cantidad de clubes a 10 volvió a tomar fuerza en la sesión de este jueves y ahora el tema será llevado a la Federación Costarricense de Fútbol y serán ellos los que tomen una decisión al respecto.

"Lo que falta por definir por parte de la Fedefútbol es si al finalizar el torneo en el 2022 si descienden uno o dos equipos, pero el tema ya quedó debidamente aprobado solo con gran final", mencionó Solano.

Entre los cambios que sí tendrá el próximo torneo será el regreso de la gran final, es decir, una serie entre el ganador de la primera fase del campeonato ante el vencedor de la fase final en caso de ser necesario para definir al campeón nacional.

Dentro de los acuerdos a los que también llegó la asamblea es que a futuro quede abierta la posibilidad de que haya más equipos descendidos, aunque aún esta idea no está concreta y deberá analizarse en una próxima reunión.

Colaboró el periodista Miguel Calderón.