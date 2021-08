Presidente dice que visitas de supuesto narco a Zapote “le molestan y generan inquietud”

El presidente de la República, Carlos Alvarado, dice estar sorprendido tras conocer que un sospechoso de narcotráfico visitó la casa presidencial.

“Me sorprende, sí me sorprende, en qué sentido, esto me sorprende y me molesta y me genera inquietud, porque hay y hemos gente de buena fe que estamos abiertos a la ciudadanía para hacer el trabajo, para recibir personas, para ver problemas y para resolver, hay personas que buscan de buena fe abrir esos espacios y hay personas con otros intereses que buscan esos espacios.

“Cómo determinar cuando uno está atendiendo a la ciudadanía bien o cuando termina siendo una manipulación, en este caso con temas vinculados presuntamente al lavado, la legitimación de capitales o incluso el narcotráfico”, fueron las palabras del presidente Carlos Alvarado.

Así reaccionó tras conocer que un sospechoso de narcotráfico y legitimación de capitales visitó la Casa Presidencial en dos oportunidades, una de ellas el 31 de julio del 2018, cuando junto con el diputado socialcristiano, Óscar Cascante, se reunió con el entonces viceministro de la Presidencia y actual ministro de Comunicación, Agustín Castro.

Luis Cartín Herrera, según el expediente del caso llamado Kaleto, era parte fundamental en la inversión de recursos supuestamente generados por el narcotráfico. Por tal razón, tuvo contacto con dos diputados para presentar proyectos inmobiliarios que eran de interés del grupo criminal.

Las reuniones las sostuvo con el diputado del PUSC, Óscar Cascante, Eduardo Cruickshank de Restauración Nacional y ahora trascendió que sostuvo una reunión en el 2017 en el despacho de la entonces vicepresidenta y actual embajadora en España, Ana Helena Chacón y con el ministro de Comunicación, Agustín Castro.

“Lo veo, uno, que tienen que irse como las demás personas que han acudido a la comisión a rendir cuentas y dar explicaciones y que ahí se les puedan hacer todos los planteamientos.

“Dos, para eso casualmente están las comisiones, para investigar eso a fondo, ahora, qué es lo que yo veo y cual es el modus operandi recurrente, se busca una persona tercera, que es la que pide la cita de parte de otra persona, y eso pasa para ese tea y para muchas otras cosas, hay que ver por ejemplo en mi caso, las solicitudes de citas son enormes, extensas de muchos medios, desde diputados hasta X, y uno tiene que procurar ser selectivo.

“Y hay que ver, por lo menos en lo que consta a mi administración, ahí no había reportada particularmente una alerta sobre eso, porque si hay una persona que tiene una alerta no se le da una cita”, dijo Alvarado.

Cartín Herrera, quien falleció en mayo pasado, previo a los allanamientos en las intervenciones telefónicas con otros miembros del grupo narco constantemente mencionaba al diputado Cascante, alcaldes, un ministro y un exministro. Todo en busca de promover la agilización de permisos.

El grupo narco es investigado desde el 2017 por la sección de crimen organizado del OIJ.

En un comunicado de prensa, Agustín Castro aseguró que en la comparecencia explicará los siguientes puntos:



1. La reunión del 31 de julio de 2018 en la que participó el señor Cartín, junto con otras personas, se dio por una petición surgida del diputado Oscar Cascante.



2. Que fue en su condición de viceministro de la Presidencia a cargo de asuntos parlamentarios.



3. que dicha reunión no tuvo ningún resultado favorable para sus intereses.