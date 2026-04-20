Presidente del Conare: "Es falso que las universidades públicas tenemos menos estudiantes"

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) defendió este lunes la vigencia y cobertura del sistema universitario público, al asegurar que “es falso que las universidades públicas tienen menos estudiantes”, en el m﻿arco de la presentación de su más reciente Informe de Cumplimiento de Indicadores.

Así lo recalcó el presidente del Conare y rector de la Universidad Nacional, Jorge Herrera Murillo.

El informe, correspondiente al 2025, detalla que 17 de los 20 indicadores evaluados alcanzaron o superaron el 90% de cumplimiento, mientras que 11 de ellos sobrepasaron el 100%. Este mecanismo de rendición de cuentas fue acordado entre las universidades públicas y el Gobierno desde 2023 para dar seguimiento a compromisos vinculados al financiamiento.



Según los datos expuestos, el sistema universitario público mantiene una matrícula estable cercana a los 120 mil estudiantes por año, con un crecimiento acumulado del 18,3% entre 2014 y 2024. Solo en 2021 se registró un máximo histórico de 125.086 estudiantes, mientras que para 2025 la matrícula creció un 6,58% en comparación con 2019.



En materia de inclusión, las universidades atendieron a 2.644 estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales, cubriendo el 100% de las solicitudes. Además, 53.802 estudiantes recibieron becas en pregrado y grado, de los cuales 43.316 contaron con financiamiento completo.



El acceso también mostró avances en territorios indígenas, con 389 estudiantes de nuevo ingreso en 2025, lo que representa un 90% de las personas graduadas de secundaria en esas comunidades el año anterior.



La regionalización marcó otro hito: 49.159 estudiantes se matricularon en sedes fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), la cifra más alta registrada hasta ahora. De ellos, 16.528 corresponden a estudiantes de primer ingreso.



En cuanto a calidad académica, el sistema acumula 367 carreras acreditadas, lo que equivale al 32,94% de su oferta, y una tasa de reacreditación del 96,97%. Asimismo, los tiempos de graduación se mantienen en 3,7 años en pregrado, 5,2 en bachillerato y 6,2 en licenciatura.



El informe también destaca un aumento en investigación y acción social. Durante 2025 se desarrollaron 3.026 proyectos vinculados con sectores productivos y comunidades, frente a 1.995 en 2024. En extensión, se reportaron 2.255 iniciativas.



En formación estratégica, 59.338 estudiantes cursan carreras STEAM, lo que representa el 49,9% de la matrícula total. Además, se registraron 2.656 cursos de educación continua, con énfasis en áreas de mayor desempleo.



En términos presupuestarios, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) alcanzó los ₡587.608 millones en 2025, de los cuales ₡83.517 millones se destinaron a investigación, innovación, extensión y acción social.



La presentación del informe se da a un día de la sesión clave de negociación del FEES 2027, programada para este martes a las 2 p.m. en Casa Presidencial, con la participación del Poder Ejecutivo, Conare y representación estudiantil. El encuentro busca definir el financiamiento estatal anual para las universidades públicas.





