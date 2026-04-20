Presidente del Conare: "Es falso que las universidades públicas tenemos menos estudiantes"
Conare asegura que el sistema universitario mantiene cobertura, crecimiento y más de 90% de cumplimiento en indicadores, a un día de la negociación del FEES en Casa Presidencial.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) defendió este lunes la vigencia y cobertura del sistema universitario público, al asegurar que “es falso que las universidades públicas tienen menos estudiantes”, en el marco de la presentación de su más reciente Informe de Cumplimiento de Indicadores.
Así lo recalcó el presidente del Conare y rector de la Universidad Nacional, Jorge Herrera Murillo.
El informe, correspondiente al 2025, detalla que 17 de los 20 indicadores evaluados alcanzaron o superaron el 90% de cumplimiento, mientras que 11 de ellos sobrepasaron el 100%. Este mecanismo de rendición de cuentas fue acordado entre las universidades públicas y el Gobierno desde 2023 para dar seguimiento a compromisos vinculados al financiamiento.
Según los datos expuestos, el sistema universitario público mantiene una matrícula estable cercana a los 120 mil estudiantes por año, con un crecimiento acumulado del 18,3% entre 2014 y 2024. Solo en 2021 se registró un máximo histórico de 125.086 estudiantes, mientras que para 2025 la matrícula creció un 6,58% en comparación con 2019.
En materia de inclusión, las universidades atendieron a 2.644 estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales, cubriendo el 100% de las solicitudes. Además, 53.802 estudiantes recibieron becas en pregrado y grado, de los cuales 43.316 contaron con financiamiento completo.
El acceso también mostró avances en territorios indígenas, con 389 estudiantes de nuevo ingreso en 2025, lo que representa un 90% de las personas graduadas de secundaria en esas comunidades el año anterior.
La regionalización marcó otro hito: 49.159 estudiantes se matricularon en sedes fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), la cifra más alta registrada hasta ahora. De ellos, 16.528 corresponden a estudiantes de primer ingreso.
En cuanto a calidad académica, el sistema acumula 367 carreras acreditadas, lo que equivale al 32,94% de su oferta, y una tasa de reacreditación del 96,97%. Asimismo, los tiempos de graduación se mantienen en 3,7 años en pregrado, 5,2 en bachillerato y 6,2 en licenciatura.
El informe también destaca un aumento en investigación y acción social. Durante 2025 se desarrollaron 3.026 proyectos vinculados con sectores productivos y comunidades, frente a 1.995 en 2024. En extensión, se reportaron 2.255 iniciativas.
En formación estratégica, 59.338 estudiantes cursan carreras STEAM, lo que representa el 49,9% de la matrícula total. Además, se registraron 2.656 cursos de educación continua, con énfasis en áreas de mayor desempleo.
En términos presupuestarios, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) alcanzó los ₡587.608 millones en 2025, de los cuales ₡83.517 millones se destinaron a investigación, innovación, extensión y acción social.
La presentación del informe se da a un día de la sesión clave de negociación del FEES 2027, programada para este martes a las 2 p.m. en Casa Presidencial, con la participación del Poder Ejecutivo, Conare y representación estudiantil. El encuentro busca definir el financiamiento estatal anual para las universidades públicas.