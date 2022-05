Presidente de la CCSS se suma a críticas hacia proyecto que busca entregar 30% del ROP

23 de mayo de 2022, 8:42 AM

El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, ve con gran preocupación el proyecto de ley que pretende liberar un 30% de los ahorros del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) para que los ciudadanos paguen deudas.

Este expediente es impulsado por el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional.

“Yo comparto el objetivo de reducir el endeudamiento. ¿Pero la secuencia de medidas a través de las cuales esa persona no se volverá a endeudar? Si esas medidas no existen creo que no podríamos apoyar un proyecto de esa índole”, contestó Ramos.