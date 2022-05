Presidente de la CCSS asegura que flujo financiero está sano, pero le preocupa el desempleo

El nuevo presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) asegura que el flujo financiero está sano y que su preocupación es el desempleo.



Álvaro Ramos asegura que en los informes que ha recibido, la pandemia tuvo un pequeño impacto en la institución económicamente. No puede hablar de crisis, ya que los números los encontró mejor de lo que esperaba.

“Lo que me indican es que, desde el punto de vista de flujo financiero, la CCSS está muy sana, y que la pandemia tuvo un impacto pequeño. No he podido sentarme a verlo con calma, pero lo tengo como prioridad”, indicó.