Presidente Chaves elimina uso obligatorio de mascarilla

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, eliminó el uso obligatorio de la mascarilla.

De ahora en adelante, el cubrebocas solo será requisito para trabajadores de primera línea en los servicios de salud.

"Estamos abriendo la posibilidad de que, quien no quiera usar mascarilla, que no la use; excepto los trabajadores mencionados, que son los que dan los servicios de salud, y el resto de las personas podrán escoger si ellos quieren protegerse usando la mascarilla o no: es una decisión individual", dijo el mandatario tras plasmar su firma en el documento.

El decreto entrará a regir una vez que sea publicado en el diario oficial La Gaceta. Según Chaves, están corriendo para que eso suceda este mismo domingo; si no es posible, sería hasta mañana.

Vacunación anticovid

Entre los decretos firmados tras la primera sesión del Consejo de Gobierno, también hay uno relacionado con la vacunación contra COVID-19: ahora, únicamente será obligatoria para los trabajadores sanitarios.

"Hay gente que no quiere vacunarse obligatoriamente: removimos la capacidad de que sean despedidos de sus puestos.

"Esto no significa que no vamos a seguir luchando contra el COVID-19, estamos monitoreando los números y si hubiese necesidad de tomar o reinstaurar medidas del pasado, o nuevas, la ministra de Salud tiene la orden clara de que vamos a monitorearlo diario; pero confiamos que el pueblo de Costa Rica se vacunará, quienes así lo deseen, utilizarán las medidas lógicas de distanciamiento, lavarse las manos... Ese es el desafío: si quieren que les quitemos el martillo, como lo hemos hecho, por favor, cuidémonos todos, unos a otros", dijo el Presidente.