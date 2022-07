Presidente asegura que en Crucitas hay 80 toneladas de mercurio y no hay agua limpia

Por Eric Corrales | 16 de julio de 2022, 21:08 PM

En su gira por la comunidad de Coopevega de Cutris, en San Carlos de Alajuela, para buscar soluciones ante la problemática de Crucitas, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se mostró preocupado por la gran contaminación y escasez de servicios que presenta la comunidad.



“Me alegra estar con diputados la provincia de Alajuela, este es un problema nacional, yo quiero que vean, tan solo anoche estaban realizando una actividad ilegal de extracción de oro, le echan mercurio, un veneno enorme. “Acá en Crucitas hay 80 toneladas de mercurio y no hay agua limpia, porque ya está totalmente contaminada, no hay camino, no hay una buena escuela, no hay accesos, no hay mercados, hay mucha violencia. “Me decía la señora alcalde de San Carlos, hay violaciones, narcotráfico, entre otros. Aquí hubo 5.000 mineros ilegales y esto hay que arreglarlo”, aseveró el mandatario.

Además, aseguró que para resolver este problema se tienen que apoyar entre las diferentes instituciones del país.

“Esto no es partidario, no tiene que ver nada con intereses electorales, esto es un tema país, por eso vinimos, porque estamos olvidando el olvido, ya no vamos a volver la cara para otro lado. “El 3 de noviembre hay un laudo de la empresa Infinito que tenía el permiso inicialmente, hay que tomar todos los factores, tenemos que proteger al pueblo de Crucitas, a todos los costarricenses, al medio ambiente y los recursos minerales y naturales, no podemos seguir en el abandono”, dijo.

Según los datos que reveló el ministro de Seguridad, en el sitio hay unos 70 oficiales alrededor, pero “eso es como jugar al gato y al ratón”, ya que es imposible lograr concentrar a toda esta gente, hay más de 1200 hectáreas y los extractores ilegales caminan en la noche.

“Le dije al ministro de ambiente, empaquemos y vamos a Crucitas, en el día del cumpleaños de él, acaso que me dijo que no porque tenía que ir a soplar las candelas, aquí está y los señores diputados y diputadas y el ministro de Seguridad Pública. “Yo no voy a hablar del pasado, Costa Rica está en una nueva era, la gente no lo entiende, los de siempre no lo entienden, yo veo para el futuro. “Sobre la minería solo me voy a referir sobre el contrato que firmaron, que deja mucho que desear, solo un 2% del oro sería de Costa Rica, el resto era para la empresa, pero bueno, vamos a esperar al 3 de noviembre cuando ese laudo salga, y ahí vamos a hablar como me gusta hablar a mí, así, un poco despachadito y directo”, acotó el jerarca.

Solución

Para Chaves, la solución a tal problemática se debe escalonar por sectores y zonas, empezando por el agua potable, que no hay.