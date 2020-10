Presidente: “Actuar tiene costos, recordemos que Mora y Cañas fueron fusilados”

El presidente Carlos Alvarado utilizó el ejemplo de Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Escamilla para recordarle al país que “a veces hacer lo correcto no es lo más aplaudido”.

Lo hizo en Puntarenas en medio del Consejo de Gobierno que precisamente buscaba honrar la memoria de Mora y Cañas, héroes de la Guerra de 1856 y 1857 y quienes murieron fusilados en 1860 bajo acusaciones de traición.

“Actuar tiene costos, a veces hacer lo correcto no es lo más aplaudido, recordemos que Mora y Cañas fueron fusilados”, dijo el mandatario ante autoridades municipales y diputados de la provincia en referencia clara a la impopular solicitud de impuestos que incluye la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Luego de las airadas críticas de legisladores de oposición por la negociación que lleva adelante el Gobierno con el Fondo y la “desconexión” que dijeron tiene el Ejecutivo con las necesidades y precaria realidad de la población, Alvarado cuestionó a los diputados cuál es entonces el camino para paliar la crisis económica que golpea la país.

“¿Si no vamos a vender el patrimonio y no vamos a subir impuestos qué vamos a hacer? ¿Despedir empleados? ¿Y si no es así de dónde vamos a sacar los recursos? ¿De dónde?”, dijo con insistencia el Presidente.

“Mejorar la eficiencia y reducir la evasión, ¡De acuerdo! Pero faltará más y la pregunta entonces es de dónde y cómo, esa es la pregunta, esa es el balance que tenemos que encontrar.

“Ese es mi dilema, nuestro dilema como sociedad, de todas y todos, y solo cuando llegamos a la comprensión de que no me afecta solo a mí sino a todos es cuando entendemos la necesidad de esto”, añadió.

Alvarado insistió en que la propuesta con el FMI, que busca $1.750 millones para financiar las necesidades económicas de los próximos tres años, no tocará a los más pobres sino a los más pudientes y que, como dijo el martes en conferencia, es perfectible.

También defendió que su gabinete y él ya ejecutaron una rebaja salarial y aplaudió la iniciativa de la diputada liberacionista Franggi Nicolás por hacer lo propio con las remuneraciones de los legisladores, pero le recordó que no precisa un proyecto de ley para ese fin.

“Ustedes pueden hacer eso sin un proyecto, basta una nota al directorio para lograrlo”, afirmó.

El Consejo de Gobierno de este miércoles contó con la presencia virtual de los diferentes ministros y jerarcas y llegó precisamente en medio de las manifestaciones sociales en todo el país contra el alza en impuestos y la gestión de la administración Alvarado Quesada.