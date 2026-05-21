Presidenta de CCSS renuncia a su plaza en Ministerio de Hacienda

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, renunció a su plaza en el Ministerio de Hacienda, donde trabajaba desde 1997.

Su dimisión fue confirmada por la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa y Financiera de la cartera ante una consulta de Teletica.com.

La renuncia se presentó el 1.° de marzo pasado, casi dos meses después de que la Auditoría Interna de la institución administradora de los servicios públicos de salud trasladara una denuncia por un posible nombramiento ilegal de la jerarca ante la Contraloría General de la República (CGR).

El órgano fiscalizador abrió su pesquisa luego de que Telenoticias revelara el 5 de junio de 2025 que la designación de Taylor se hizo a pesar de que la Ley Constitutiva de la Caja establece impedimentos para que empleados de miembros de los Supremos Poderes formen parte de su Junta Directiva, al tiempo que indica que el presidente ejecutivo no puede ocupar otros cargos públicos.



Hasta hace dos meses, y desde el 16 de octubre de 2012, Taylor ostentaba la plaza de profesional de ingresos 3 de Hacienda y devengaba un salario de ¢1,8 millones.

<span id="selectionBoundary_1779383074958_3229091098798892" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Antes recibió un permiso sin goce de salario para servir como asesora del expresidente Rodrigo Chaves. Luego, el 8 de enero de 2025, este la puso al frente de la entidad que vela por la seguridad social.

Con el triunfo en las urnas de "la continuidad", y la llegada de Laura Fernández al poder, Taylor garantizó su permanencia como presidenta ejecutiva de la Caja. La dimisión, sin embargo, se dio antes de que se hiciera oficial su designación en el puesto, el 5 de mayo anterior.

La jerarca es abogada de profesión y asumió su cargo actual en medio de la sacudida que vivió la institución administradora de los hospitales públicos por el caso de presunta corrupción conocido como "Barrenador", por el cual se dictó una suspensión a la entonces presidenta ejecutiva y actual diputada, Marta Esquivel.

Este medio procuró un comentario de Taylor; no obstante, la solicitud se mantiene en trámite de la oficina de prensa de la Caja desde el 14 de mayo pasado.