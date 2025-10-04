Presas en Hatillo 8 aumentarán este fin de semana por instalación de piezas metálicas

Los conductores que transiten este fin de semana por el sector de Hatillo 8, en la circunvalación sur de San José, deberán armarse de paciencia. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) realizan desde la noche del viernes la colocación de módulos metálicos que formarán parte del paso elevado que conectará las comunidades de Hatillo 7 y Hatillo 8.

Estas labores han provocado presas de hasta 25 minutos, especialmente para quienes se desplazan desde Plaza Víquez hacia el desvío de la Ruta 27, en sentido San José–Hatillos.

Los trabajos se extenderán hasta el mediodía del domingo 5 de octubre, periodo durante el cual el paso se mantendrá reducido a un carril por sentido.

Según informó la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Conavi, se trata del montaje de los módulos 4 y 5, estructuras metálicas de hasta 18 metros de largo y 50 toneladas de peso, que requerirán el uso de grúas y maquinaria pesada.

El nuevo paso elevado, de 385 metros de longitud, permitirá conectar ambas comunidades sin interrumpir el flujo vehicular de la circunvalación. Sin embargo, las obras no estarán finalizadas sino hasta el primer trimestre del 2026, por lo que el tránsito podría verse afectado periódicamente durante los próximos meses.

Parte de las presas también se deben a los trabajos por el nuevo paso a desnivel en Hatillo 6, que avanzan desde el pasado 22 de septiembre.

Conductores consultados en la zona manifestaron inconformidad por la falta de oficiales de tránsito durante las primeras horas de la mañana, aunque posteriormente se observó presencia policial cerca del mediodía. (Ver video adjunto de Telenoticias).