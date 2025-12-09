Preparar tamales saldrá más barato este año, según MEIC

Esta Navidad, los consumidores podrán preparar los tradicionales tamales con un ahorro significativo.

El costo estimado para elaborar 25 piñas de tamales es de ₡20.159, lo que representa ₡5.630 menos (22%) en comparación con el año anterior, cuando el gasto rondaba los ₡25.789.

El cálculo fue realizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), mediante un monitoreo de precios de 14 ingredientes básicos de la llamada canasta tamalera.

El estudio incluyó datos del aplicativo MiMejorCompraCR, los precios sugeridos por el Consejo Nacional de Producción (CNP) y visitas a mercados municipales en San José, Heredia, Alajuela y Cartago.

El análisis tomó en cuenta productos esenciales como:

Arroz.

Harina de maíz.

Papas.

Zanahoria.

Cebolla.

Chile dulce.

Posta de cerdo.

Manteca.

Ajos.

Culantro.

Hojas de plátano soasadas.

Pabilo o amarras.

Guisantes.

Bomba (mezcla de condimentos).

Estimación del costo.

​El costo estimado de cada piña de tamales es de ₡806, frente a los ₡1.032 de 2024. Los ingredientes que más bajaron de precio respecto al año anterior fueron:

Chile dulce.

Papas.

Culantro.

Cebolla.

Ajo.

Zanahoria.

Las reducciones oscilaron entre un 34% y un 110%, según el monitoreo realizado por el departamento de Vigilancia de Mercado de la Dirección de Regulación Técnica y Vigilancia de Mercado del MEIC.

“Este esfuerzo busca brindar a los consumidores información clara y confiable para la elaboración de los tamales, uno de los platillos más tradicionales de la época navideña en Costa Rica”, indicó la institución en un comunicado de prensa.

La entidad concluyó que la disminución en los precios de los ingredientes básicos convierte la preparación de tamales en una opción más accesible para las familias costarricenses este fin de año, reforzando la tradición sin afectar tanto el bolsillo.