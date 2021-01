Premios de lotería menores a ₡225 mil no pagarán impuesto

Los premios de la lotería que no superen los ₡225 mil no pagarán el impuesto que propone el Gobierno.



Si usted gana ₡100 mil en un raspadita, una terminación de un premio mayor o cualquier otro premio que no supere la mitad de un salario base, no se preocupe: no tendría que pagar el impuesto a la lotería, en caso de que este se apruebe en la Asamblea Legislativa.

En este momento, el Poder Ejecutivo pide a los diputados aprobar un impuesto del 25% a los premios de la lotería nacional.

Este tributo es parte de un paquete de propuestas con las que el Gobierno pretender aumentar sus ingresos y así calificar para obtener un préstamo de $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional.

