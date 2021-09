“Prefiero no adelantarme a ese momento”, dice Presidente sobre vetar rebaja al marchamo

El presidente Carlos Alvarado respondió esta tarde a los rumores sobre un eventual veto al proyecto de rebaja al marchamo 2022, que se empezará a discutir esta próxima semana en la Asamblea Legislativa.



“Yo espero que los diputados no avancen en esa dirección porque va contra el interés general país, entonces yo esperaría que no lo hagan y si me corresponde tomar alguna decisión pues… Prefiero no adelantarme a ese momento y que de mutuo propio y desde ya se tomen las decisiones correctas en ese sentido”, aseguró.