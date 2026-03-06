¿Por qué UCR pagará becas, por primera vez, tres días antes del inicio de clases?

La Universidad de Costa Rica (UCR) realizará, por primera vez, el depósito de becas socioeconómicas tres días antes del inicio de las lecciones, con el objetivo de que el estudiantado cuente con los recursos desde el primer día del ciclo lectivo.



El rector de la casa de enseñanza, Carlos Araya, explicó que la decisión responde a la necesidad de que las personas becadas dispongan del dinero para cubrir gastos básicos desde el inicio del periodo académico.

“Las personas que tienen beca de atención socioeconómica requieren el dinero desde el día uno que inician sus estudios, lo requieren para alimentación, hospedaje y para transporte”, indicó Araya.

El depósito se realizará este viernes 6 de marzo a partir de las 5 p. m., luego de que la institución lograra adelantar varios procesos administrativos relacionados con la matrícula.

Según el rector, el ajuste permitió que el estudiantado pueda contar con los recursos antes del comienzo de las clases.

“Logramos adelantar los procesos de matrícula con el propósito de que hoy viernes, al final de la tarde, poder estar depositando los recursos y que el estudiantado ya el lunes pueda contar con su beca para asistir a lecciones”, señaló Araya.

De acuerdo con la directora de la Oficina de Becas y Asistencia Socioeconómica de la UCR, Angie León, para esta jornada se preparó una planilla superior a los ₡3.260 millones que será distribuida entre estudiantes con categorías de beca 3, 4 y 5.

“Hoy hemos preparado una planilla de más de 3.260 millones de colones que estarán siendo depositados, según la categoría de beca, a los estudiantes que tienen categoría de beca 3, 4 y 5”, afirmó León.

León explicó que durante el año anterior la universidad realizó coordinaciones institucionales para que los procesos de matrícula ordinaria y de inclusión se desarrollaran antes del inicio del ciclo lectivo. Esto permitió efectuar con anticipación los ajustes necesarios para calcular los montos de las becas socioeconómicas.

“Fue una articulación institucional que fue pertinente y que nos permite llegar al día de hoy al depósito de becas”, agregó.

La UCR informó que más de la mitad del estudiantado con matrícula activa recibe beca socioeconómica. En algunas sedes regionales, la cobertura alcanza hasta el 92%.



Solo para el primer semestre de 2026 se asignaron 4.697 nuevas becas, de las cuales 3.887 corresponden a estudiantes de nuevo ingreso.



El rector también desmintió que exista un recorte en el sistema de becas de la institución. Según detalló, el presupuesto destinado a este rubro ha aumentado en los últimos años, al pasar de cerca de ₡18 mil millones en 2015 a poco más de ₡41 mil millones para 2026, lo que representa un incremento del 6% respecto a 2025.

