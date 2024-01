¿Por qué, pese a advertencias, no se intervino el puente del Parque de La Paz?

"El enfoque del periodismo, que yo entiendo que necesita vender y señalar los puntos negros en la hoja blanca, es sencillamente decir: el Conavi no hizo nada. No, por supuesto, atendimos más de 60 puentes, pero tenemos un presupuesto limitado y ese presupuesto nos obliga a priorizar. Y como le digo, sucedió el hecho de que se desprendió un cable por corrosión, por dicha no ocurrió un accidente fatal ni cobró vidas humanas, pero eso fue un poco la priorización. Teníamos acciones a corto, mediano y largo plazo para realizarle a este puente. Pero igual le digo, hay 500 puentes en mal estado", defendió el jerarca en una entrevista telefónica con Teletica.com.