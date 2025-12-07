¿Por qué en Navidad y vacaciones se intensifica el abandono de adultos mayores?

El abandono y la negligencia hacia personas adultas mayores aumentan durante las celebraciones de fin y principio de año, según alertan especialistas y entidades públicas.



Las dinámicas sociales y familiares propias de la época festiva modifican las rutinas de convivencia, lo que genera escenarios de descuido, aislamiento y falta de acompañamiento para quienes requieren atención especial.

De acuerdo con especialistas, este fenómeno está vinculado a factores sociales, económicos y culturales que se acentúan durante las vacaciones.



Melissa Sánchez Salas, coordinadora del Programa Persona Adulta Mayor de la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), explicó que las prioridades familiares tienden a desplazarse hacia actividades recreativas y gastos propios de la temporada.

"La presión económica también repercute en la atención: los gastos en regalos, viajes y celebraciones hacen que algunas familias prioricen otros aspectos y descuiden necesidades básicas de las personas mayores, como medicinas, transporte y acompañamiento”, dijo Sánchez.

Sánchez señaló que las formas de negligencia, maltrato y exclusión aumentan en estas fechas, lo que constituye una alerta nacional sobre la situación de abandono que enfrenta esta población.

“Desde el Programa Persona Adulta Mayor hacemos un llamado a la sensibilidad, trato humano, digno y respetuoso para quienes requieren de nuestro apoyo y compañía, no solo en época navideña, sino también durante todo el año”, indicó Sánchez.

Instituciones públicas, hogares de larga estancia y organizaciones comunitarias refuerzan sus estrategias en este periodo para atender la creciente demanda.

Entre las acciones que se intensifican se encuentran el incremento de personal especializado, evaluaciones de riesgo para determinar la gravedad de los casos, guardias ampliadas durante fines de semana y feriados, habilitación de espacios adicionales y coordinación interinstitucional con municipalidades, cuerpos policiales, centros de salud y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam). Además, se impulsan campañas informativas, líneas de denuncia disponibles las 24 horas y actividades enfocadas en promover inclusión y acompañamiento.



A nivel comunitario, asociaciones locales y comités de apoyo realizan visitas domiciliares, entregan alimentos y reportan situaciones de riesgo, buscando fortalecer las redes vecinales que permiten identificar oportunamente casos de abandono. Este esfuerzo se complementa con los llamados de las autoridades para incentivar la participación ciudadana en la protección de la población mayor.



Yolanda Benavides, directora ejecutiva de Conapam, advirtió sobre la pérdida de vínculos afectivos y de cuidado en algunos entornos familiares.

“Lamentablemente, muchos costarricenses hemos ido perdiendo la pertenencia, el amor y el cuido por nuestros adultos mayores. Si a raíz del abandono o con la negligencia un adulto mayor fallece, esto se castiga hasta con 10 años de cárcel. Denuncie el abandono de forma gratuita y confidencial a la línea 1165”, afirmó Benavides.

Ante esta problemática, especialistas destacan la importancia de la prevención mediante planificación familiar anticipada, fortalecimiento de redes de apoyo, sensibilización sobre derechos y envejecimiento saludable, así como cambios en la narrativa social para reconocer el valor y la historia de las personas mayores.

Sánchez enfatizó que es necesario dejar atrás las creencias que presentan a las personas mayores como una “carga” o “estorbo”, para valorar su experiencia y aportes a la sociedad.



La educación desde edades tempranas también es clave para revertir este fenómeno.