¿Por qué "Diablo" no tenía guardaespaldas en su casa? Así lo explica el OIJ

"Diablo", "Tan" y "Coco Guácimo" estaban solos cuando el SERT rompió sus portones. No había hombres armados vigilando la entrada ni un anillo de seguridad alrededor de la vivienda donde fueron ubicados en San Bernardino de Sarapiquí, Heredia.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no fue una casualidad, sino parte de la estrategia del grupo para pasar desapercibido.

Michael Soto, director general interino del OIJ, explicó que un perímetro de seguridad habría llamado la atención de vecinos o terceros y aumentado las posibilidades de que alguien alertara a las autoridades sobre la presencia de la organización criminal.

"Dentro del análisis que hacemos y que hemos hecho en algunos momentos, la utilización de un perímetro de seguridad los hace muy evidentes para terceros y alguien va a terminar llamándonos y diciéndonos: 'Vea qué extraño, en este lugar hay hombres armados cuidando un portón, cuidando la casa'. Entonces, desde nuestra perspectiva y análisis, más bien ellos querían todo lo contrario, tener un perfil bajo para no ser visibles para las personas", explicó Soto.

En lugar de mantener guardaespaldas en el exterior, la estructura criminal recurría a constantes cambios de escondite y al uso de tecnología para detectar cualquier movimiento policial.

"Recordemos que estos sujetos brincan de casa en casa cada dos, tres días, cada semana, cada 15 días", señaló el jerarca.

Soto añadió que el OIJ intentó capturar a alias "Diablo" en múltiples ocasiones antes del operativo de este viernes, aunque esos despliegues nunca fueron divulgados.

"Han estado cerca de la frontera con Nicaragua, han estado yendo a Indio Maíz. Ustedes no se imaginan la cantidad de operativos que hemos hecho y que no se los hemos comentado, porque no es fácil; en algún momento no nos iba a ir bien como nos fue hoy, pero sí se requiere un despliegue y un trabajo importante", afirmó.

La vigilancia del grupo recaía principalmente en drones de alta tecnología, que permanecían sobrevolando la propiedad casi de forma permanente.

"Prácticamente mantenían un dron arriba. Lo que hacían era subirlo y bajarlo para cambiar baterías. Ahí fue donde aprovechamos ese justo minuto para entrar", detalló Soto.

La Operación Némesis comenzó a las 5 a. m. de este viernes y terminó con la captura de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan". Además, murió Ronnie José Ríos Oconitrillo, alias "Coco Guácimo", durante el enfrentamiento con los agentes.

El intercambio de disparos se prolongó por cerca de 50 minutos. Según el OIJ, en la vivienda se contabilizaron unos 2.500 impactos de bala y las estructuras criminales de estos tres sujetos están vinculadas con alrededor de 360 homicidios investigados en el país.