Por primera vez, Costa Rica tendrá Política Nacional de Lectura y Escritura

En el Ministerio de Educación Pública (MEP) se prepara la primera Política Nacional de Lectura y Escritura.

La misma debe publicarse en los primeros meses de este 2026, según lo dio a conocer en entrevista con Teletica.com el titular de la cartera, Leonardo Sánchez.

Hasta ahora, el país ha contado únicamente con una Política Nacional de Lectura, explicó el jerarca.

"Yo espero en los primeros meses plantear a la sociedad lo que es la Política de Lectura y Escritura. La política actual es solo de lectura. Vamos a reforzar las políticas para que sea de lectura y de escritura, como una forma de decirle al sistema educativo: la escritura y la lectura son fundamentales para todo proceso educativo", señaló el ministro.

Esta determinación fue antecedida por el regreso, a modo de plan piloto, de la prueba de redacción. Para este año, el examen se hará de forma obligatoria.

"Usted recordará que hace muchos años, cuando uno hacía el Bachillerato, hacía una prueba de escritura. Eso se perdió. Lamentablemente, perder eso es perder un diagnóstico muy valioso de cómo los estudiantes están escribiendo como el primer paso para aprender a leer y todas las demás materias. "Entonces, para el año aplicamos un piloto de escritura, para que el este año la prueba sea masiva para primaria y para secundaria", indicó Sánchez.

Para el titular, estas medidas son necesarias en un intento de mejorar la educación tras el apagón ocurrido con las huelgas de profesores en la administración de Carlos Alvarado y la pandemia por el COVID-19.

El ministro apuntó que ambos eventos interrumpieron el aprendizaje, principalmente en lectoescritura y matemáticas. A pesar de los esfuerzos, enfatizó, no se ha logrado la nivelación necesaria frente al rezago generado.

Recientemente, la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) efectuó evaluaciones de estudiantes de primer ingreso, entre los cuales se identificaron niveles de lectura de primaria.