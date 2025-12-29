Pruebas nacionales de lectoescritura serán obligatorias a partir del curso lectivo 2026

El deterioro en los aprendizajes básicos del estudiantado encendió las alertas del sistema educativo costarricense. El más reciente Informe Estado de la Educación reveló que jóvenes de 15 años, que actualmente cursan noveno año, presentan niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático equivalentes a los de un estudiante de tercer grado de primaria (ver video adjunto de Telenoticias).



El informe detalla que entre 2009 y 2022 las puntuaciones del estudiantado disminuyeron de forma sostenida: 6,32 % en lectura, 5,87 % en matemática y 4,42 % en ciencias. Estas caídas ubican a Costa Rica entre los países con mayor retroceso educativo en ese periodo.



Ante este panorama, y luego de la aplicación de un plan piloto durante 2025, el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que la nueva prueba nacional de lectoescritura se aplicará de manera fija a partir del curso lectivo 2026. La evaluación buscará medir de forma específica las habilidades de lectura y escritura del estudiantado.



Desde la cartera educativa se informó que aún está pendiente definir el porcentaje que tendrá cada componente —lectura y escritura— dentro de la prueba, aspecto que será anunciado antes de su implementación oficial.



Padres y madres de familia consultados coinciden en que el rezago en lectoescritura debe abordarse con evaluaciones específicas que permitan identificar debilidades desde etapas tempranas y aplicar acciones correctivas oportunas.



El MEP sostiene que fortalecer la lectoescritura es clave para revertir el deterioro acumulado en los aprendizajes y construir una base sólida que impacte positivamente todas las demás áreas del conocimiento.

Con la aplicación oficial de esta prueba en 2026, la institución pretende no solo medir el desempeño estudiantil, sino impulsar mejoras reales en la calidad educativa del país.



