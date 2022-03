Polémica por video contra Chaves enciende el Plenario

Un polémico video, que se ha vuelto viral en las últimas horas en redes sociales y en el cual se observa a varias personas lanzándose desde un edificio, encendió también el Plenario Legislativo.



El diputado independiente, pero con afinidad a Chaves, Édgar Jovel Álvarez López, lamentó las reacciones negativas que generaría el video y atacó al Partido Liberación Nacional (PLN) haciéndolo responsable por lo que provoque el video.

Lea también Elecciones 2022 Campañas de Figueres y Chaves se enfrentan por polémicos anuncios “que nadie hizo” En uno de los videos se observa a personas lanzándose de un edificio, una elaborada producción que ninguno de los candidatos se atribuye.

“Este video, lamentablemente, podría generar daños emocionales, por la reacción en quienes guardan dentro de sí estas tendencias y solo están a la espera de un estímulo para ejecutarlas.

“Solo en el año 2019, murieron en Costa Rica 384 personas por este flagelo, que alguna vez colocó a nuestro país, dentro de la triste lista de naciones, como una de las mayores tasas de suicidio en el mundo.

“Por eso no me extraña para nada el vehemente reclamo que, el presidente del Colegio de Psicólogos, lanzó en contra de los responsables de este material audiovisual, precisamente por el efecto psicológico que podría generar en los jóvenes.

“No en vano, ese colegio de profesionales ha venido a reunir a los medios de prensa, para que el trato sea más discreto posible y evitar con ello, lo que, en este video, del Partido Liberación Nacional (PLN) podría provocar en muchos de nuestros jóvenes, adultos con comportamientos suicidas, hoy hago responsable de ese movimiento político, de todo lo que su desesperado material electoral provoque en este país.

“Hoy el PLN terminó de hundirse y lo hago responsable de la tasa de suicidios que experimente Costa Rica a partir de esta fecha”, dijo el legislador.

Esto causó enojo en la diputada del PLN, Karine Niño Gutiérrez, quien le contestó que son ellos los “están haciendo una campaña baja, sucia y denigrante”.

“Hoy el diputado Édgar, enviado por Rodrigo Chaves a su mejor estilo de las campañas PAC, un partido que está acostumbrado a levantar cortinas de humo y buscar cómo desvirtuar sus peligrosas acciones, sus discursos populistas, sus ataques de campaña constantes, con cero propuestas son evidentes, yo quiero aclarar, una y otra vez, que este video no salió de la campaña.

“Ya lo han dicho en muchas oportunidades, y el partido que ha venido hablando durante años y que ha hecho acciones con el tema de la salud mental ha sido Liberación Nacional, no avalo que se juegue con nuestra democracia, no avalo que sigan con esta campaña baja, sucia y denigrante, el país no necesita este tipo de artimañas, de un partido que viene con cero propuestas, con cero equipo, sin experiencia y con ausencia de oportunidades y de acciones y de propuestas reales.

“Solo lo que hacen es venir a atacar, con el mismo estilo de las campañas del PAC, simplemente por sostener el continuismo y ayer fue totalmente evidente de lo que les digo, porque en el mensaje del diputado del PAC solo defendió a su exministro de Hacienda con el fin de buscar continuar en el poder, son capaces de poner en peligro nuestra institucionalidad y utilizan esas herramientas de que dicen, de que hay rumores, y andan levantando cortinas de humo sin tener argumento sólido solo para amedrentar nuestra institucionalidad”, aseveró Niño.

El diputado Roberto Thompson, secundó a Niño y retó a Édgar Jovel para que “enseñe las pruebas de que ese video lo hizo Liberación Nacional”.

“No nos podemos quedar callados porque parte de la responsabilidad de los que venimos acá es dar el ejemplo a la ciudadanía, hablar con transparencia, hablar con la verdad y yo voy a ir más allá, Édgar Joel, lo reto a que usted presente las pruebas de que ese video lo hizo el PLN como usted lo acaba de afirmar.

“En este Plenario Legislativo la inmunidad parlamentaria no permite decir aquí cualquier barbaridad, atribuirle a cualquier persona lo que a uno le dieron la gana, le escribieron mal el discurso, yo lo conozco, usted es de Alajuela, pero le escribieron mal el discurso, aquí tiene que haber responsabilidad y eso pasa por cada afirmación que hagamos los y las diputados la logremos demostrar, así que usted, en actas, acaba de decir que ese video lo hizo Liberación Nacional y usted debe demostrarlo, si no estará sujeto a que Liberación le exija a usted y a quien le escribió el discurso, las responsabilidades que tiene por venir a este Plenario Legislativo a mentir y tratar un tema tan lamentable y tan delicado, con tanta prudencia y tanta irresponsabilidad.

“Espero las pruebas y si no nos reservaremos como fracción el derecho de exigirlo donde corresponda”, le respondió Thompson.

Lea también Elecciones 2022 TSE no descarta investigar polémico anuncio contra campaña de Rodrigo Chaves Tribunal esperará hasta el 15 de abril próximo a que alguna de las dos tendencias asuma la autoría del mismo, caso contrario intentará determinar quién lo hizo.

¿De qué trata el video?

El video, que originalmente replicó un perfil de Twitter llamado "Coalición Costa Rica 2.0", dura poco más de 30 segundos.

En este se puede observar cómo varias personas suben a un edificio, luego se colocan en unas barandas y, finalmente, se lanzan hacia el vacío. Mientras eso sucede, una voz asegura que "votar por Rodrigo Chaves es dar un salto al vacío" y lanza un cuestionamiento.

"¿Va a usted a saltar al vacío por el ministro que propuso subir el IVA y meterle impuestos a los salarios en medio de una pandemia? Basta de esos cambios suicidas que proponen los improvisadores", dice momentos antes de que una de las personas impacte contra el suelo.

Hasta ahora, tanto la campaña de Figueres como la de Chaves han criticado con dureza la temática e imágenes de esa producción.