Polémica en la UCR: rector enfrenta reclamos por ₡800 mil gastados en comidas

Estudiantes y el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) pidieron cuentas al rector por gastos de alimentación que superan los ₡800 mil en restaurantes, generando cuestionamientos dentro de la institución (ver video adjunto de Telenoticias).

Según los registros, cuatro reuniones oficiales sumaron más de ₡818 mil en comidas. Ante la polémica, la UCR anunció que revisará los gastos en alimentación y representación de los últimos tres años, con el fin de transparentar el uso de los recursos públicos.

El caso ha despertado críticas en la comunidad universitaria, que exige mayor control y rendición de cuentas sobre los fondos destinados a la gestión institucional.



Telenoticias intentó conocer la posición de la rectoría, pero al cierre de edición no se obtuvo una respuesta.



