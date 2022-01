PLN y PUSC lideran intención de voto para diputados, apunta encuesta Idespo-UNA

Tal como sucede con la votación presidencial, los indecisos también son mayoría en la elección de diputados, así lo señala el estudio liberado este miércoles por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

De quienes están decididos a votar el próximo 6 de febrero en la papeleta de diputados, 23,4% aún no define por cuál partido, un 21% lo haría por Liberación Nacional (PLN), un 17,5% por la Unidad Social Cristiana (PUSC) y 9,5% por Nueva República (NR).

Frente Amplio, con 5,1%, y Progreso Social Democrático con 4,7% de los votos, también se nombran en la encuesta.

La encuesta además señala un aumento en la cifra de quienes no respondieron a esta pregunta si se compara con los datos de noviembre de 2021. “En esta oportunidad, un 8% de las personas no respondió, esto podría ser porque no votarán o porque aún no saben por quién” explicó José Andrés Díaz, Coordinador de la Encuesta.

​Voto para presidente

Los tres candidatos que lideran la intención de voto son: José María Figueres del PLN, con 14,9%, Lineth Saborío del PUSC, con un 13,3% Fabricio Alvarado de NR, con un 11,1%. En tercer y cuarto lugar se ubican José María Villalta de Frente Amplio con 3,8% y Rodrigo Chaves de Progreso Social Democrático con 3,3%.

Aun así los indecisos siguen siendo una mayoría en el voto para presidente con 49%, un dato casi idéntico al registrado en noviembre de 2021, cuando se ubicó en 51%.

"Los tres candidatos y candidata que lideran la encuesta tiene en promedio menos de un 14% del apoyo, muy lejos del 40% requerido para obtener la victoria en primera ronda. Esto hace que sea muy difícil visualizar posibles escenarios de como concluirá el proceso electoral" recalcó Díaz.

La encuesta revela que un 46% de las personas esta decida a votar, frente a solo 10% que dice que en definitiva no irá a las urnas.

​En cuanto a las razones para no tener un candidato definido, la falta de información se mantiene como la número uno (38,5%), aunque en este caso hubo una leve reducción respecto al 45% que se registró en noviembre.

La encuesta además revela que el grupo de indecisos es liderado por mujeres de entre 18 y 34 años con estudios de secundaria.

​

Sobre la situación país



La encuesta además muestra que una tercera parte de la población considera que la situación política del país está mejor, y reconocen que el desempleo (27,7%), la corrupción (19,1%) y la situación económica (18,1%) son los tres temas que más preocupan al país de cara a las elecciones.

También, un 53% considera que ir a votar contribuye a solucionar los principales problemas del país, pero solo el 37% dice que los partidos políticos han presentado propuestas para atacar estas preocupaciones.

La encuesta se aplicó a un total de 948 personas a través de llamadas por celular, entre el 3 y el 8 de enero de 2022; y tiene un margen de error del 3,18 puntos.