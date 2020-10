Plataforma tica apoya a las pymes a impulsar sus ventas

Un grupo de costarricenses lanzó recientemente dos nuevos servicios que buscan apoyar a las pymes en temas logísticos que representan un gran reto para muchas de ellas, y que así puedan brindar un mejor servicio y aumentar sus ventas durante las épocas de Black Friday y temporada navideña que ya se acercan.



Se trata de “Oliba Delivery” y cobros por transferencia y sinpe móvil, con las cuales se brinda a la pyme la posibilidad de que la misma plataforma sea la que se encargue de hacer entregas a domicilio de sus productos y de realizar el cobro al cliente con la alternativa de transferencia bancaria y sinpe móvil.

“Estos dos temas son una gran piedra en el zapato de los emprendedores, pues demandan muchísimo tiempo y recursos que muchas veces no tienen. Nuestro objetivo principal es completar el círculo de un servicio completo de e-commerce.

“No se trata sólo de procesar el pago o hacer la página web. Se trata de ofrecerle a nuestros afiliados el servicio completo para que ellos se enfoquen en la calidad de sus productos y deleguen la parte logística”, explicó Pietro Sudassasi, socio fundador de Oliba.

De esta manera, ellos esperan impulsar a los consumidores para que compren aprovechando todas estas pymes que antes no tenían servicio de entrega y ahora podrán ofrecerlo; así como, reducir la pérdida de clientes que dejan de comprar porque no les llegan los productos, porque el proceso no es amigable, tarda mucho, entre otros retos de la atención en línea.

“En estas épocas de mayor movimiento comercial el tema de logística de envíos puede comprometer la satisfacción del cliente y como consecuencia que no les vuelvan a comprar por un mal servicio, por la empresa ofrece una tecnología accesible para que la pyme se desentienda de esta parte y pueda resolver esta necesidad de forma amigable y sin invertir tantos recursos”, agregó Sudassasi.

Para afiliarse a esta plataforma de ventas en línea, el requisito principal es estar inscrito en el Ministerio de Hacienda y crear una cuenta en la página olibapay.com. Cualquier comercio puede hacerlo y en 24 horas disfrutar de todos los servicios que se ofrecen.

“La esencia de esta innovación sigue el mismo enfoque de nuestra plataforma. Así como cualquier comercio puede crear su tienda en línea de manera rápida, accesible y sin tener que contratar programadores, diseñadores, etc”, finalizó.

Para más información puede ingresar al sitio web: www.olibapay.com