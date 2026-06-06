Plantean cambiar horas de clases para que universitarios con empleo terminen de estudiar

El Observatorio Laboral de Profesiones del Consejo Nacional de Rectores (OLaP-Conare) sugirió a las universidades —tanto públicas como privadas— valorar eventuales modificaciones en los horarios en los que imparten lecciones.

Lo anterior en el tanto que el 61,2% de los entrevistados en el sexto informe de seguimiento realizado por esa instancia aseguraron haber empezado a trabajar en algo relacionado con sus estudios cuando todavía cursaban la carrera.

"Estos son datos que nos tienen que llamar a la reflexión. Son datos que tienen que servir a las unidades académicas y a otros tomadores de decisiones de la importancia de que hay un grupo relativamente grande (61,2%) que tuvo esa experiencia antes de graduarse. Lo cual tiene que llamar la atención y la reflexión para en los últimos cursos, o quizás desde antes, desde tercer año o segundo año de carrera, se tenga eso en perspectiva porque es gente que no va a poder estar en las mañanas, como quisieran muchos que estuvieran en nuestras aulas o en las tardes. "Quizás sean poblaciones que hay que analizar, obviamente según la disciplina, de cuáles son estas y en qué forma las universidades podrían colaborarles para que puedan concluir exitosamente sus estudios", explicó el coordinador del Observatorio Laboral, Olman Madrigal.

El estudio en cuestión incluyó consultas a 14.000 graduados entre 2020 y 2022, tanto de casas de enseñanza públicas como privadas.

Otros datos relevantes que se desprenden de la investigación incluyen que el 76,7% de los consultados continuaron sus estudios después de concluida su carrera universitaria, así como que el 74,4% de los graduados tiene dominio del inglés.

