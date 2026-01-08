EN VIVO
Piden paralizar obras de proyecto turístico en Manuel Antonio por aparente daño ambiental

Esto fue lo que dijo al respecto Patricia Bolaños, alcaldesa de Quepos.

Por Yessenia Alvarado 7 de enero de 2026, 22:43 PM

Un proyecto turístico-habitacional en Manuel Antonio, Quepos, está bajo la lupa por presunto daño ambiental y construcción sin permisos (ver video adjunto de Telenoticias).

Según el denunciante, se trata del proyecto Ocean Cove, el cual se estaría levantando sin los permisos legales correspondientes, a la vista de la Municipalidad de Quepos, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

El abogado Wálter Brenes presentó desde el 9 de diciembre las denuncias respectivas solicitando la paralización de las obras ante el SINAC, la Municipalidad de Quepos y la SETENA. Sin embargo, hasta la fecha ninguna de estas entidades ha detenido la construcción.

Brenes asegura que las obras están causando graves daños al bosque y a zonas de cobertura vegetal. Además, recibió denuncias anónimas de la comunidad que respaldan su gestión.

Por su parte, la alcaldesa de Quepos, Patricia Bolaños, declaró a Telenoticias que desconocía la denuncia. El medio le remitió la información por correo electrónico y WhatsApp, y se encuentra a la espera de su respuesta.

