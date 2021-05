Pese a petición de la CCSS, CNE dice que alerta roja "no es viable"

Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), informó que una alerta a roja "no es viable", pese a las solicitud que presentó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

"Decir hoy 'declárese alerta roja en el país' no resuelve la situación que estamos viviendo, al contrario, nos obligaría jurídicamente a paralizar el país de un solo momento: no hay trabajo, no hay movilización, nuestro país no puede hacer eso", explicó el jerarca.

Solís dijo que la alerta roja nacional es necesaria cuando hay una "zona cero" y comparó el escenario con el ataque a las Torres Gemelas, en Nueva York.

"Yo no puedo jamás pensar que los hospitales sean una zona de desastre, porque son donde hoy en día héroes y heroínas salvan vidas", señaló.

Alexander Solís fue muy enfático en que si se aplicara el estado de alerta roja se tendría que violentar el ordenamiento jurídico normal.

" En este momento sería injusto decir que hay un desastre nacional, ni siquiera es institucional porque se ha demostrado una alta capacidad para resolver. Lo que necesitamos saber es qué mecanismos necesita la CCSS que podamos derivar del Fondo Nacional de Emergencias para retomar la capacidad", comentó Solís.

"No se necesita una alerta roja para dar ese salto porque para eso existe un decreto de emergencia y la Junta Directiva de la CNE se mantiene alerta para tomar los acuerdos que sean necesarios", agregó.

El presidente de la CNE explicó que las alertas se establecen por zona geográfica, porque se habla de amenazas físicas. Por ejemplo, en los casos más extensos, como una inundación, se puede circunscribir a una zona geográfica en específico.

"A esa zona con la condición de alerta roja se le aplicarían medidas muy fuertes que van en contra de medidas constitucionales como la movilidad y el libre tránsito, que no es viable aplicar en el país porque estaríamos planteando una zona de desastre natural en todo el país", explicó Solís.

El fin de semana, la Junta Directiva de la CCSS, los gerentes de esa institución y los sindicatos del sector solicitaron "alerta roja" por la saturación de los hospitales.

Este lunes se realizará una reunión entre la CNE, la CCSS y el Ministerio de Salud para definir las "necesidades" más urgentes y los mecanismos que permitirían brindar soluciones.