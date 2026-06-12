Pescador tras naufragio de 30 horas: “No quería pasar la noche y me tomé los orines”
Rodriguez pasó más de 30 horas a la deriva aferrado a los restos de la lancha que se volcó en alta mar en Guanacaste.
El pescador rescatado con vida tras el naufragio de su embarcación en Guanacaste relató a Telenoticias como enfrentó más de 30 horas a la deriva.
Johnny Rodríguez Oporta, un nicaraguense de 32 años, naufragó en Guancaste desde muy temprano el lunes y fue encontrado hasta el día siguiente.
Una embarcación que lo buscaba fue la que lo encontró.
Rodriguez pasó más de 30 horas a la deriva aferrado a los restos de la lancha que se volcó en alta mar.
Esa era la primera vez que salía a pescar en Costa Rica y según dice, posiblemente la última.
Rodriguez tuvo que sortear el fuerte oleaje, el mal clima, el hambre y la sed por un día y medio que estuvo a la intemperie.
Tras salir de la clinica, Rodriguez regresó a Nicaragua para compartir con su familia.