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Pescador tras naufragio de 30 horas: “No quería pasar la noche y me tomé los orines”

Rodriguez pasó más de 30 horas a la deriva aferrado a los restos de la lancha que se volcó en alta mar en Guanacaste.

Por Jason Ureña 11 de junio de 2026, 19:50 PM

El pescador rescatado con vida tras el naufragio de su embarcación en Guanacaste relató a Telenoticias como enfrentó más de 30 horas a la deriva.

Johnny Rodríguez Oporta, un nicaraguense de 32 años, naufragó en Guancaste desde muy temprano el lunes y fue encontrado hasta el día siguiente.

Una embarcación que lo buscaba fue la que lo encontró.

Rodriguez pasó más de 30 horas a la deriva aferrado a los restos de la lancha que se volcó en alta mar.

Esa era la primera vez que salía a pescar en Costa Rica y según dice, posiblemente la última.

Rodriguez tuvo que sortear el fuerte oleaje, el mal clima, el hambre y la sed por un día y medio que estuvo a la intemperie.

Tras salir de la clinica, Rodriguez regresó a Nicaragua para compartir con su familia.

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