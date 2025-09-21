Pesca turística ilegal de atún deja $84 millones en pérdidas en Costa Rica, según FECOP

La pesca turística ilegal de atún representa un grave perjuicio económico para Costa Rica, con pérdidas estimadas en unos 84 millones de dólares, según informó la Federación Costarricense de Pesca Turística.

Para frenar estas prácticas, la federación ha intensificado la capacitación de jueces, policías y fiscales en temas relacionados con delitos pesqueros, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de la ley y proteger los recursos marinos.

Edwin Salazar, de Incopesca, señaló que está prohibido pescar un vela con carnada viva dentro de las primeras 30 millas náuticas y que estas acciones ilegales afectan directamente la conservación del ecosistema marino.

A nivel global, se estima que la pesca turística ilegal provoca pérdidas de hasta 154 mil millones de dólares al año,