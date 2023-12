Perspectivas y tendencias económicas: ¿Qué será noticia en 2024?

"En el caso de Rusia y Ucrania, aunque la guerra no termina, se han planteado plan A, B y hasta C, con la instalación de plantas de carbón que, prácticamente, aseguran el suministro energético en Europa; por otro lado, si bien los países han mostrado posición política en la guerra de Israel y Hámas, no lo han hecho armamentística, y en tanto eso no pase el petróleo seguirá bastante estable", recalcó el experto.