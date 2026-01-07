Personal del SINAC busca a madre de manatí rescatado tras encallar en Tortuguero

Una cría de manatí del Caribe fue localizada encallada en la playa de Tortuguero, Limón, la mañana del pasado lunes 5 de enero, sin presencia de su madre en las cercanías, lo que activó un operativo de resguardo y monitoreo por parte de las autoridades.



Tras el reporte, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) permanecieron en la zona protegiendo a la cría (Trichechus manatus) y realizaron recorridos de observación con el fin de ubicar a la mamá del animal, sin obtener indicios de su presencia.

La institución informó que, durante los próximos días, el personal se mantendrá vigilante y en busca de la madre ante la posibilidad de que pueda presentarse en el sector donde apareció el bebé.



Sin embargo, debido a la condición de vulnerabilidad de la cría y al riesgo de que permaneciera sola en el ambiente costero, el animal fue trasladado por vía aérea al Centro de Rescate Animal ZooAve, ubicado en La Garita de Alajuela. El ejemplar corresponde a una hembra de aproximadamente 1,30 metros de longitud.



El manatí del Caribe está clasificado como especie vulnerable a nivel global y en peligro de extinción a nivel nacional, según los registros de conservación en Costa Rica.

Entre las principales amenazas documentadas para la especie se encuentran la degradación del hábitat, colisiones con embarcaciones, enmallamientos, contaminación y la pérdida de conectividad en sistemas acuáticos. Su rol ecológico es considerado clave, ya que contribuye al control de la vegetación acuática, al reciclaje de nutrientes y al mantenimiento de la dinámica natural de humedales, estuarios y otros ecosistemas asociados.



Este rescate se convierte en el primero documentado en el país que involucra a una cría de manatí, lo que marca un hito para los esfuerzos de conservación de la especie en el territorio costarricense.



ZooAve confirmó que la cría está estable y permanecerá en proceso de rehabilitación por tiempo indefinido, con el objetivo de valorar, en una etapa posterior, su eventual reinserción en el hábitat natural.

