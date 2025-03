“Pepe” Figueres fue blanco de “vigilancia técnica” de la CIA, revelan documentos desclasificados

El expresidente José “Pepe” Figueres (1948-1949, 1953-1958 y 1970-1974) fue objeto de vigilancias por parte de un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Documentos recientemente publicados por los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de ese país, relacionados con el asesinato del exmandatario estadounidense John F. Kennedy, dan cuenta de los seguimientos hechos al exgobernante costarricense.

Así lo pudo constatar Teletica.com de una revisión parcial de los 2.343 archivos disponibles, luego de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, ordenara su desclasificación el 17 de marzo.

Entre la documentación disponible destaca un memorando del 16 de julio de 1951, en el que se hace un resumen sobre una misión del espía “Humanoid” en el territorio nacional, en particular sobre la vigilancia al exmandatario dominicano Juan Bosch (1963).

Asimismo, se mencionan una serie de apuntes para dar seguimiento a través de otro agente, sobre figuras cercanas a Figueres y a los también exmandatarios Rafael Ángel Calderón (1940-1944) y León Cortés (1936-1940).

En uno de los casos se hace referencia a un operador de radio y agente de inteligencia del caudillo durante la Guerra Civil del 48.

Sin embargo, también se consigna que Figueres afirmó en un momento que “uno de sus muchachos” le contó todo sobre los seguimientos de los que era blanco.

De ahí que se presume que una de tres personas sobre las que se hicieron los apuntes “podría haber sido la fuente a través de la cual se filtró la vigilancia”.

Consultado por este medio, el excandidato y exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando Araya, de pública cercanía con José Figueres, también refirió anécdotas de “Don Pepe” y la Agencia Central de Inteligencia.

Pero el ingeniero químico de profesión reseñó que el exgobernante tenía comunicación con ese aparato de seguridad estadounidense, en el marco de una alianza que tenía con Juan Bosch, así como los líderes Rómulo Betancourt (de Venezuela, 1945-1948 y 1959-1964), Aureliano Sánchez (de Cuba) y Víctor Raúl Haya (de Perú), que tenía como fin el derrocar dictaduras a lo largo de la región.

Incluso, Araya recordó que Figueres dio una conferencia en un seminario que él organizó de jóvenes europeos y latinoamericanos de la socialdemocracia, en la que incluso fue cuestionado sobre los rumores de sus vínculos con la Agencia Central de Inteligencia.

El también exministro de Obras Públicas y Transportes dijo que el caudillo le contó “con lujo de detalles” varias coordinaciones que había hecho con Estados Unidos.

"De lo que 'Don Pepe' me hablaba era con la gente de la CIA con la cual él hablaba, no con los que no lo querían. De eso otro no me habló nunca", señaló el político.