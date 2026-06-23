“Pecho de Rata” se proclamó “el zar del sur”, revela pintura hallada en casa familiar

Una pintura encontrada en la casa de un familiar de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, evidencia que el extraditado se autoproclamó como el “zar del sur”, según confirmaron las autoridades durante los allanamientos del caso Riverside.



La obra fue localizada este martes en una de las propiedades intervenidas en Cahuita, Limón.

El retrato muestra a López Vega acompañado de la frase “el zar del sur” y de un mensaje que dice: “No es suerte, estamos bendecidos” (ver video adjunto).



El hallazgo ocurrió durante una operación que incluyó 97 propiedades y 141 estructuras allanadas en Limón, Alajuela, Heredia, Turrialba, la cárcel de Guápiles y el centro penitenciario La Reforma.

Las diligencias iniciaron a las 3 a. m. y forman parte de una investigación liderada por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y la Unidad de Investigación de Crimen Organizado del OIJ en Limón.



Las autoridades reportaron 40 personas detenidas. Otras 23 permanecen pendientes de captura, entre ellos un hijo y la esposa de López Vega.

Según el OIJ, la organización criminal recibía cargamentos de droga en la costa de Cahuita. Esa modalidad dio origen al nombre de la operación: Riverside.

La estructura es señalada por tráfico local e internacional de drogas, legitimación de capitales y la presunta participación en la desaparición de un hombre ocurrida en enero de 2025. La víctima no ha sido localizada.



Las autoridades identifican a "Pecho de Rata" como líder del grupo criminal. Tras su detención y posterior extradición, cuatro de sus hijos y su pareja sentimental asumieron funciones de dirección dentro de la organización.



El director interino del OIJ, Michael Soto, indicó que la investigación vincula a la estructura con el envío de cocaína hacia Estados Unidos. El proveedor de droga de la organización sería un grupo criminal colombiano conocido como Los Costeños. Esa estructura habría suministrado cocaína para exportación y marihuana para distribución local.



Michael Soto explicó que el valor registral de los bienes identificados ronda los ₡2.600 millones. Sin embargo, estimó que el patrimonio real podría acercarse a los ₡10.000 millones debido a la diferencia entre los valores inscritos y los precios actuales de mercado.



Entre los activos detectados figuran fincas, ganado, vehículos, equipo comercial y propiedades de lujo.



El fiscal general, Carlos Díaz, señaló que la estrategia busca atacar tanto el narcotráfico como las finanzas de las organizaciones criminales. La Fiscalía prevé solicitar prisión preventiva para los integrantes detenidos debido a la gravedad de los hechos investigados y al poder económico atribuido al grupo.



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