“Pecho de Rata” reaparece en videollamada desde prisión en EE. UU.

Tras mes y diez días en Estados Unidos, Edwin Daney López Vega, alias “Pecho de Rata”, volvió a aparecer públicamente, esta vez mediante una videollamada desde una cárcel en Texas.

En un video que circula en redes sociales, el extraditado costarricense participa sonriente en una llamada con varios DJ’s de la provincia de Limón, quienes animaban un evento. La situación generó sorpresa entre los asistentes, al punto de que uno de ellos comentó que “ni siquiera alguien que está en La Reforma puede hacer este tipo de llamada”.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó a Telenoticias que este tipo de contacto es posible debido a las condiciones y reglas que rigen en las cárceles de Estados Unidos.

Originario de Cahuita, Limón, López Vega, de 48 años, ha sido una figura recurrente en investigaciones del OIJ y la Fiscalía, principalmente por delitos relacionados con drogas y legitimación de capitales. Su historial incluye condenas por posesión de marihuana y cocaína, así como procesos por lavado de dinero.

En noviembre de 2023, allanamientos revelaron su poder económico: dos mansiones, cadenas de bares y gimnasios, una finca con maquinaria de construcción, más de 50 vehículos de lujo y hasta un pequeño zoológico con venados, faisanes y un caimán. También se decomisaron $290.000 en efectivo, más de ₡3 millones, joyas, armas y equipo de gimnasio, lo que apuntaría a un esquema de lavado de dinero a gran escala.

En mayo de 2025 fue detenido nuevamente en Curridabat, donde se le decomisó un vehículo BMW 2025 y cerca de ₡3 millones en efectivo. Finalmente, el pasado 20 de marzo fue extraditado a Estados Unidos junto al exmagistrado Celso Gamboa.