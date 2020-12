Patricia Mora renuncia a su cargo como ministra de la Mujer

Patricia Mora presentó la renuncia a su cargo como ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

"En mi calidad de ciudadana de un país en el que por generaciones se ha trabajado en el fortalecimiento de la vida democrática, hago pública mi renuncia al cargo de ministra, producto de la indignación y preocupación por la manera en que se han manejado en los últimos días asuntos de interés nacional y que para mí, como mujer política que ha sido integrante del Consejo de Gobierno, son absolutamente inaceptables", escribió la jerarca en sus redes sociales.



En la publicación, Mora se refiere a su participación en las 12 sesiones de la Mesa de Diálogo Multisectorial. Según dice, lo hizo "convencida de que era un ejercicio político noble y necesario" y se mostró satisfecha con los acuerdos "modestos".

"Y resulta que mientras diversos sectores estuvimos allí, entregando los acuerdos de diálogo, desconocíamos que don Carlos Alvarado y su equipo económico no solo ya habían tomado la importante decisión de iniciar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que esta ya había sido comunicada al señor director de La Nación, quien al día siguiente a primera hora salió a anunciar al país, en primicia, la decisión tomada", agregó.

Mora cuestionó esa entrevista, "muestra inequívoca de desprecio por la lógica democrática". Además, apenas mencionó otras situaciones que la llevaron a tomar su decisión.

"No detallaré la preocupación que me provoca observar el retroceso en derechos laborales, la ley contra las huelgas y la propuesta de ley para legalizar jornadas inhumanas en perjuicio de las mujeres. No me detendré a señalar los salvajes recortes a la inversión pública, aprobados en la Asamblea Legislativa en el marco de la discusión del presupuesto para el 2021, ni del daño irreparable que ellos causarán a nuestro Estado Social, construido con el esfuerzo de muchas generaciones de costarricenses y debilitado gravemente en las últimas décadas", escribió.