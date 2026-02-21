Paso por puente del río Tárcoles estará regulado a partir del lunes

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) informó que el paso sobre el puente del río Tárcoles, en Puntarenas, tendrá cambios temporales.

A partir del lunes 23 de febrero y hasta el viernes 27 de marzo, el paso sobre esta estructura volverá a ser regulado a un carril.

La medida se aplicará las 24 horas, de lunes a domingo, con el fin de ejecutar las labores relacionadas con la intervención de la superestructura, es decir, la parte superior del puente por donde circulan vehículos y peatones.

Durante la Semana Santa, ambos carriles permanecerán habilitados, por lo que no se aplicarán cierres ni regulaciones.

Mauricio Sojo, director Ejecutivo del Conavi, recordó a los usuarios del puente mantener precaución mientras duren los trabajos.