Paso a paso para obtener el nuevo certificado de vacunación

Desde este lunes 1° de noviembre, usted puede autogestionar el certificado de vacunación contra COVID-19 por medio del sitio web del Ministerio de Salud.



Ese sistema le proporcionará el código QR, que será necesario para ingresar a diferentes comercios a partir de diciembre próximo.

Teletica.com consultó a Jorge Mora, director de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), cuál es el paso a paso para realizar el trámite. A continuación, el detalle:

1. Ingresar al sitio usuarios.ministeriodesalud.go.cr.

2. Escribir el tipo de documento de identidad y el número correspondiente.

3. Puede ingresar por medio de un PIN (esta opción es para las personas que recibieron el correo electrónico del Ministerio de Salud) o entrar con los datos de vacunación.

4. Si elige esta última opción, deberá tener a mano las fechas de sus vacunas, así como la marca del fármaco que le pusieron.

5. Confirmar la opción de "No soy un robot" y descargar, capturar o imprimir el documento.

Tome en cuenta que si usted ya tenía el certificado de vacunación (por medio del correo electrónico de Salud), de igual manera debe realizar este procedimiento para actualizarlo. El anterior quedará deshabilitado, según explicó Mora.

Este sistema solo aplica para los vacunados en Costa Rica o quienes se vacunaron en el exterior y ya cuentan con el certificado anterior.

¿Qué pasa si me vacuné y no salen las dosis registradas? ¿O si intento ingresar pero la página dice que "mis datos están incorrectos"?

Si esto le está ocurriendo, es posible que sea debido a que sus datos "están en proceso de carga". En este escenario, deberá esperar, al menos, hasta el jueves de esta semana.

Me vacuné fuera del país y aún no he solicitado ningún certificado.

En este caso, las personas deberán realizar el procedimiento que se había informado desde hace algunas semanas. Debe ingresar a este enlace y llenar el formulario, declaración jurada y enviar una serie de documentos que se especifican en el sitio.

¿Qué pasa si no tengo Internet, computadora o teléfono inteligente?

Para adultos mayores o personas que no tienen acceso a Internet, se va a habilitar al menos un lugar por cantón para que puedan ir de forma presencial a descargarlo o imprimirlo.

¿Aplica para menores de edad?

Efectivamente, este código QR funcionará también para menores de edad.

Usted puede descargar, imprimir o hacer una captura de pantalla al código.