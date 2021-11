Partido de Rodrigo Chaves desmiente a dirigente que se sumó al PLN

El Partido Progreso Social Democrático, cuyo candidato presidencial es Rodrigo Chaves, desmintió al dirigente de dicha agrupación que ayer anunció su adhesión a José María Figueres.

José Eduardo Vargas, quien aseguró ser fundador del partido, anunció su renuncia al partido, al lado de varios supuestos dirigentes, tras indicar que la agrupación "carece actualmente de los fundamentos para los cuales fue creado" en el 2018.

En un comunicado de prensa, emitido este lunes por la noche, la presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar, sostiene que Vargas no es fundador de la agrupación y que no son 35 las personas que se separaron.

"No fue fundador del Partido, no asistió a la asamblea fundacional, hecho que puede ser debidamente verificado en el acta constitutiva del Partido ante el Tribunal Supremo de Elecciones (...) En los últimos meses no hay renuncias de 35 personas en nuestras filas partidarias, como falsamente se quiere mostrar hoy a la ciudadanía", informó Alpízar en un comunicado emitido en las últimas horas.​