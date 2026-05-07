Parquímetros en San José: el cobro se extenderá hasta la madrugada en cuatro zonas

La Municipalidad de San José anunció una modificación en los horarios de cobro de los parquímetros en cuatro sectores de la capital. La medida amplía el servicio hasta las 2 de la madrugada, principalmente en zonas de alta actividad comercial y nocturna.

Con el cambio, el cobro regirá de 9:00 a.m. a 2:00 a.m., sustituyendo el horario anterior de 7:00 a.m. a 7:00 p.m..

Según la municipalidad, el objetivo es mejorar la movilidad urbana y garantizar una mayor rotación y aprovechamiento de los espacios de estacionamiento.

Tras la publicación de la resolución, se inició una etapa de ajuste administrativo para implementar la medida en los próximos días. Entre las acciones previstas están la rotulación con los nuevos horarios, la divulgación oficial del cambio y la reorganización del personal encargado del servicio.

Además, la Sección de Parquímetros deberá presentar informes periódicos sobre ingresos y ocupación en las zonas con horario ampliado.