Parque Simón Bolívar reabre sus puertas para el festival Amón Cultural

El Parque Simón Bolívar, recordado por muchos josefinos como un pulmón verde en medio de la ciudad, reabrirá temporalmente sus puertas al público como parte de una nueva edición del festival Amón Cultural.

La apertura permitirá a los visitantes recorrer nuevamente la plazoleta central y parte de los senderos de este emblemático espacio ubicado en el corazón de San José. La actividad busca dar una muestra de lo que se proyecta para el sitio como futuro parque natural urbano Simón Bolívar, una iniciativa que pretende convertirlo en un referente verde dentro de la capital.

Quienes impulsan el proyecto destacan que el parque conserva un valor especial por su capacidad de aislar a las personas del ruido de la ciudad. Rodeado de árboles y vegetación, el lugar ofrece la sensación de estar en medio de un bosque, pese a encontrarse en una de las zonas más urbanizadas del país.

Durante la jornada habrá talleres, clases abiertas, actividades infantiles, espacios deportivos y acciones de educación ambiental, pensadas para que la ciudadanía vuelva a apropiarse de este espacio. Además, la reapertura se enmarca en la programación general de Amón Cultural, que también contempla actividades de arte, gastronomía, arquitectura y vida urbana en distintos puntos de los barrios Amón y Otoya.

La iniciativa también pretende reconectar a los visitantes con el ecosistema que rodea el parque y con elementos naturales como el río Torres, que forma parte del entorno de esta zona capitalina. Así, mientras avanza el proceso de transformación del lugar, el Simón Bolívar vuelve a abrirse como una invitación para reencontrarse con uno de los oasis urbanos más simbólicos de San José.