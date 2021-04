Padres en huelga piden salida de maestra que "pasa viendo TikTok"

Los padres de familia de quinto grado de la Unidad Pedagógica Río Cuba, en Matina de Limón, exigen la salida de una maestra porque, según ellos, "pasa viendo TikTok en clase".

Los encargados de los estudiantes están desesperados, tanto así que este miércoles se cumplen tres días consecutivos de huelga afuera del centro educativo, donde las clases se mantienen suspendidas.

Hacen turnos para mantenerse en el portón de la escuela las 24 horas.

Maryoni González, madre de un alumno, contó a Teletica.com que han estado lidiando con la "mala actitud" de la docente desde el inicio del curso lectivo.

“Desde principio de lecciones ella no se comunicó con las madres y padres de familia, no nos puso horario, los llevábamos y nos los devolvía, les gritaba, en las lecciones no les dio materia. Ella solo usar el teléfono y pasaba viendo TikTok y algunos niños dicen que los grabaron en videollamadas”, contó González.