¿Padece de alergias? Lo que llegará al país en los próximos días puede afectarlo

Costa Rica experimentará en los próximos días un aumento en las temperaturas y una disminución de las lluvias debido a la combinación del polvo del Sahara y la canícula, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Según los especialistas, estas condiciones comenzarán a intensificarse hacia finales de julio y se extenderán durante buena parte de agosto, periodo en el que se espera un ambiente más seco en gran parte del territorio nacional.

Para lo que resta de esta semana, el IMN prevé temperaturas de hasta 38 grados Celsius en algunos sectores del país.

Además, durante las próximas semanas ingresarán nuevos pulsos de polvo del Sahara, favorecidos por un aumento en la intensidad de los vientos alisios. De acuerdo con el IMN, este fenómeno provocará una mayor concentración de material particulado en el ambiente y una disminución en la calidad del aire.

Las autoridades advierten que estas condiciones pueden afectar principalmente a niños, adultos mayores y personas con alergias o enfermedades respiratorias. Aunque el ingreso de polvo del Sahara es habitual durante julio y agosto, el contexto climático asociado al fenómeno de El Niño podría favorecer una mayor frecuencia de estos episodios.







