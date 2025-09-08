Ovsicori: Volcán Poás sigue muy caliente y con desgasificación importante

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) informó que el volcán Poás mantiene una intensa actividad de desgasificación, la cual se ha hecho visible desde distintos puntos del Valle Central durante la mañana de este lunes.



Geoffroy Avard, vulcanólogo del Ovsicori, explicó que “se ha reportado esta mañana una pluma rigurosa que corresponde a una desgasificación y no a una emisión de ceniza o erupción”.

El experto detalló que el coloso presentó ayer domingo, a las 4 p. m., una emisión de ceniza durante un fuerte aguacero, pero aclaró que no se trató de una explosión.

“El volcán hizo erupción ayer domingo a las 4 p. m., emitió ceniza durante un aguacero fuerte y no fue una explosión. Este tipo de coincidencias de lluvia y emisión de ceniza lo hemos observado la semana pasada en varias ocasiones”, indicó Avard.

En contraste, lo registrado esta mañana corresponde únicamente a gases.

“Esta mañana de lunes, observamos una desgasificación y no hay ceniza, y por condiciones ambientales la pluma se eleva de manera muy vertical y es muy visible desde diferentes sectores”, señaló el experto.

El Ovsicori recordó que el Poás ha presentado en los últimos días pequeñas erupciones de ceniza de manera esporádica, originadas en la superficie y relacionadas posiblemente con derrumbes o colapsos en el interior de la Boca A, zona ubicada en el fondo del cráter donde se concentra un alto flujo de vapor, gases y calor.



Según Avard, “el volcán Poás sigue caliente y con desgasificación muy importante”.

